استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس، وفدا من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي برئاسة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، بحضور الدكتور عزالدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وعهد كركوتي سكرتير جائزة خليفة الدولية.

ونقل الأمين العام للجائزة تحيات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لوزير الزراعة، كما وجّه له الدعوة لحضور فعاليات الجائزة خلال مارس المقبل، وحضور مهرجان التمور المصرية الخامس بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد في نوفمبر المقبل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التشغيل التجريبي لمصنع التمور بمحافظة الوادي الجديد، بعد إعادة تجديده وتأهيله بالمعدات الحديثة والتي تكلفت نحو 17 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال مهرجان التمور.

واستعرض أمين عام الجائزة الأنشطة التي تم تنفيذها في مصر، والتي تشمل إقامة مجمع وحدات تبريد التمور بالواحات البحرية بطاقة 3900 طن عبارة عن 6 غرف (6*650 طن غرفة) 5 وغرف تبريد وغرفة تجميد، والمقرر افتتاحها رسميا في نوفمبر المقبل وتشغيلها تجريبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن خطة العمل لإنشاء مصنع للتمور بأسوان.

وأكد وزير الزراعة أهمية أن يشمل التعاون دعم الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتوسعة أماكن الحملة لتشمل مناطق أخرى كسيوة وأسوان وأماكن تجمع النخيل، إضافة للواحات البحرية والداخلة.

وأشار إلى إنشاء معمل زراعة أنسجة بطاقة إنتاجية 200 ألف شتلة نخيل سنويا، وعمل وحدات تبريد أخرى بمناطق الإنتاج الرئيسية "أسوان، سيوة، والوادي الجديد"، فضلا عن التعاون في دعم البحوث بوزارة الزراعة.