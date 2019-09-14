أجرت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم، عمليات منفصلة في مقاطعتي كابول وورداك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى مقتل واعتقال 3 من مقاتلي حركة "طالبان"، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن القوات الخاصة قتلت أحد مقاتلي طالبان خلال غارة في منطقة نيرخ في ورداك، وأضاف المسؤولون، أن القوات الخاصة ألقت القبض على اثنين من متشددي طالبان خلال غارة منفصلة في كابول.

جدير بالذكر أن القوات الأفغانية، كثفت عمليات مكافحة الإرهاب خلال الفترة الأخيرة حيث يحاول المسلحون المناهضون للحكومة، شن هجمات على المقاطعات الرئيسية ومدن البلاد.