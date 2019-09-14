تحدث أحمد أنس المتخصص في أمن المعلومات، عن أساليب اختراق الهواتف الذكية، خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وقال أنس: "على النطاق اللي قاعدين فيه، في هجمات كل يوم بتحصل بأدوات بسيطة، زي إنك تستخدم الواي فاي في المطار أو الكافيه، صاحب الواي فاي يقدر يتحكم في الداتا إما إنه يسرق البيانات أو يوديك صفحات ملغمة يقدر من خلالها إنه يخترق الهاتف بتاعك".

وأضاف أن من أدوات اختراق الهواتف، إرسال الهاكرز بعض الروابط أو رابط واحد لصاحب الهاتف المراد اختراقه، بالإضافة إلى تنزيل بعض التطبيقات التي قد تسبب في اختراق الهواتف أيضًا.

وتابع: "لو فيه تطبيق خبيث وصل الموبايل، يقدر يعرف عنك أكتر من نفسك ودكتورك النفسي، يقدر يعرف أنت عايش فين وبتنام أمتى وشغلك أمتى ويعرف صحتك من نبض القلب، والاختراق بيكون جمعي مش شخص واحد".

وشدد المتخصص في أمن المعلومات، على أن الابتزاز في مثل هذه الحالات، والتي يحصل فيها الهاكرز على الصور والمعلومات الشخصية للمستخدمين يكون عنيفًا للغاية، فإما أن يكون جنسيًا أو ماديًا أو الإجبار على الانخراط في أنشطة تجسسية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.