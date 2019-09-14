قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الجماعات الإرهابية حين فشلت في إسقاط الجيش المصري ووزارة الداخلية، قررت قيادة الدولة لكنها فشلت فشلا ذريعا جدًا، لعدم امتلاكها خبرة ببناء الدول أو علوم بناء الدول.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا": "قلتلهم وأنا مدير للمخابرات الحربية معندكمش مركز دراسات واحد، هتبقوا جاهزين ازاي لقيادة الدولة، علم الدول مش جاهزين ليه، طب عاوزين تقودوا مصر ازاي".

وتابع الرئيس: "زي ما قولت الإرهاب زي السرطان إما بتزيله خالص، وإما بتضعفه، وتكشف وتشوف إن الإصابة دي خفت ولا لسه، بس في أثناء العلاج من السرطان الجسم بيكون ضعيف، لو مخدناش بالنا هيروح مننا، بس لو تركنا الإصابة الجسم كله هيروح".

وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، جلسة رئيسية تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، تنطلق عبرها الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه مصر، بأنَّ التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدًا متساويًا، وتنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين.

وتعد المؤتمرات الوطنية للشباب ملتقيات دورية للحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس السيسي، كما أنَّها تمثل منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة، وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.