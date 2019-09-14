اختارت مؤسسة القيادة الشابة الأفريقية Pan African Youth leadership foundation الشاب المصري حسن غزالي مؤسس عام المكتب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة ونائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقي، ضمن قائمة أكثر 30 شابًا تأثيرا في أوروبا وأفريقيا لعام 2019 بناءً على الإنجازات التي حققها كقائد شاب في مجال العمل الشبابي الأفريقي مع القواعد الشعبية على المستوى الوطني، الإقليمي والقاري.

غزالي: أنا المصري الوحيد المرشح.. وسأحضر قمة الشباب الأفروأوروبية في جامبيا

قال غزالي، في تصريح لـ"الوطن"، إنه جرى ترشيحه كمصري وحيد ضمن القائمة النهائية لجائزة شخصية العام Young person of the year من جانب قمة القيادات الشبابية الأفريقية Young Africans Leaders Summit والتي ستقام فعالياتها وتعلن جوائزها في نوفمبر 2019 في العاصمة الغانية أكرا، والمرة الثانية ستكون بتصويت مباشر من الجمهور في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2019.

ووجهت دعوة لـ"الغزالي"، لاستلام التكريم ولحضور قمة الشباب الأفروأوروبية والتي سيتم عقدها لأول مرة يوم 28 سبتمبر الجاري في العاصمية الجامبية بانجول بحضور السيدة الأولى فاتوماتو باه بارو وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في جامبيا أتيلا لاچوس.

وتأتي قمة الشباب الأفروأوروبية الأولى تحت شعار "ليسوا صغارا على القيادة" والتي ستضم ممثلين عن مؤسسات شبابية، مستثمرين، وجمعيات شبانية من القارتين بهدف الدمج وتوسيع التعاون.

يذكر أن جامبيا قد شهدت العديد من القرارات الأفريقية التي تتناول ملفات الشباب وعلى رأسها ميثاق الشباب الإفريقي والذي تم إقرارة عام 2006 في قمة رؤساء الدول والحكومات والتي تعتبر أهم وثيقة شبابية معنية بحقوق الشباب الأفريقي.

مؤسسة قيادة الشباب الأفريقيين (PAYLEF) هي مؤسسة غير حكومية تستهدف التنمية المستدامة للشباب الأفريقي وتأمل أن تصبح أكبر هيئة فردية تمثل ملايين الشباب الأفريقي في أفريقيا بحلول عام 2022.