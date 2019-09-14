السيسي: محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر .. جيشنا الأقوى

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر كبيرة بشعبها وشبابها وتضحياتهم في سبيل الارتقاء بالاقتصاد والنهوض بالتعليم، موضحًا أنَّ الاهتمام بالإصلاح الاقتصادي والتعليمي وإصلاح قطاع الصحة أو حتى الإصلاح الإداري "أمر مستحق".

السيسي يطالب مخرج التليفزيون المصري بإذاعة حلقة يومية لتوعية المواطنين بخطورة السوشيال ميديا

وطلب السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الثامن، من تامر الخشاب المخرج التليفزيوني، خلال عرضه طرق "فبركة الشائعات" وآلية نشرها عبر منصات "السوشيال ميديا"، بعقد حلقة يومية لتوعية المواطنين بأهمية وخطورة "السوشيال ميديا" وما يُنشر عبرها من شائعات.

الرئيس: جيشنا صلابته نابعة من شرفه.. مش شوية أخبار اللي توقفنا

وتابع الرئيس السيسي: "الكلام ده مش عشاني ولا عشان الحكومة، ده عشان الدولة، عشان تفضل مصر واقفة على حيلها"، مشددًا على أنَّ "محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر".

وجدد الرئيس السيسي تأكّيده قوة الجيش المصري بقوله: "مصر لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي"، متابعًا "إحنا مخبيين كل حاجة، والله مخبيين كل حاجة، جيش مصر جيش وطني شريف، صلب، وصلابته نابعة من شرفه، مش هتيجي شوية أخبار اللي توقفنا".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، إذ يحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.