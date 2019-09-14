أقدم شاب بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسيه وحالة اكتئاب منذ فترة.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بانتحار شاب شنقا داخل منزل أسرته بشارع عبد المنعم رياض بالمدينة.

انتقل ضباط مباحث دكرنس برئاسة الرائد حسام عبد المنعم رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الشاب المنتحر يدعى "إسلام.ا. م.، 16 سنة" ومقيم شارع عبد لمنعم رياض بالمدينة.

وبسؤال أسرته أكدوا أنه يعيش في حالة اكتئاب منذ فتره بسبب مروره بأزمة نفسية ولم يعللوا سبب ذلك.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7050 لسنة 2019 إدارى مركز شركة دكرنس.