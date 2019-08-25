اقدم شاب في بداية العقد الثالث، على الانتحار شنقا، بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، بسبب الخلافات الأسرية.

تلقى اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف للجنوب، إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، بوصول شاب يدعى "عبدالصمد. ع" 21 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقيبان عماد عرفه وعمرو حسونة، معاونا المباحث، وتبين أن الشاب متزوج ويقيم بقرية الفنت الغربية، وأقدم على شنق نفسه في إحدى حجرات منزله بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.