"امشي من هنا.. اوعي تقف هنا تاني".. تسببت تلك الكلمات في قتل صاحبها، وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن شابا قتل على يد نجلة عمه، بمنطقة الوراق، بعد أن طلب المجني عليه من المتهم عدم الوقوف أمام العقار الذى يقيم فيه بصحبة أصدقائه و"معاكسة" الفتيات، ما دفع المتهم للتعدي عليه بالضرب وأخرج سكينا من طيات ملابسة وذبحه وسط ذهول من المارة، وترك جثته وسط بركة من الدماء وفر هاربا.

وأضافت التحريات، التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث قطاع شمال الجيزة، ووحدة قسم شرطة الوراق، تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبصحبة النيابة العامة، التي أجرت مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على الكاميرات، التي رصدت تفاصيل الواقعة وكانت مدتها 90 ثانية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وعقب الانتهاء من المعاينة، انطلقت مأمورية، من المباحث، وفي أقل من ساعة، تمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه "ابن عمه"، وجاء فى محضر الشرطة أنه اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا، "شتمني قدام صاحبي.. دبحته".

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض. وطلبت تحريات المباحث، ولاتزال التحقيقات مستمرة.