تحتفل لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بيوم السعار العالمي الذي يوافق 28 سبتمبر الجاري، بقاعة الاجتماعات الكبري بمبنى اتحاد المهن الطبية.

وقال الدكتور الحسيني محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان، إن الحفل يأتي حرصا من النقابة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة.

وأضاف الحسيني أن الاحتفالية تقوم على التوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب) ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وتأثيره علي الاقتصاد القومي، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحته.