قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كرم أبطال دورة الألعاب الافريقية 2019، خلال مؤتمر الشباب، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشباب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأضاف راضي أن السيسي منح الأبطال وسام الرياضة من الطبقة الأولى للحاصلين على الميداليات الذهبية، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية.

وأوضح أن الرئيس أشاد بما حققه شباب الرياضيين من مختلف الألعاب، والذين ساهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الأفريقية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.