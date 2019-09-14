قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التعليم في مصر حاليا جعل طموح المصريين قليلا جدًا، "يدوبك يتعلم وياخد شهادة ويلاقي أي وظيفة ويتزوج فقط ويجيب قرشين"، وأصبح الطلاب لا يطورون أنفسهم ولا يحصلون على درجات أعلى من التعليم، ولكن المنظومة الجديدة تعمل على إعادة صياغة الشخصية المصرية.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن للشباب: "عملنا اختبارات نشوف نتائج الناس، مش هقدر أقولها عشان معملش مشكلة، النتائج ما كانتش جيدة"، لذلك أصبحت فكرة تطوير التعليم أمرا حتميا وليس ضروريا فقط.

وتابع: "اللي إحنا ورثناه من التعليم منذ الخمسينات مش سهل نغير ده كله، لازم بالتدريج، لذلك نهتم بالجامعات التكنولوجية والتعليم الفني، لو فيه أب بيدخل أولاده كلية الآداب، اللي بيدخل فيها عشرات الآلاف من الطلاب سنويا، طب هو هيخرج يلاقي مكان؟ طب بتعمل في ابنك كده ليه، عشان تقول دخل جامعة وخلاص ومعاه ليسانس".

وواصل: "عملنا بنك المعرفة سنة 2016 أطلقناه ودفعنا عليه مبلغ كبير أوي، بالمليار في السنة، وبالمناسبة مفيش أي دولة عملت كده، وخلينا كل واحد معاه تليفون متاح ليه إنه يدخل يتعلم على كل معارف الدنيا".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.