قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثبات الدولة المصرية وتماسكها هو السبيل الحقيقي لمواجهة أي تحدي محتمل.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الثامن للشباب: "أي تحدي موجود في المنطقة سواء إرهاب أو صراع على مصالح، مفيش دولة في العالم هتبقى بمنأى عن التحدي حتى الدول المتقدمة".

وتابع: "دا جزء من التركيبة اللي موجودة للبشر أو للدول، ودايما هنفضل في تحدي، الإرهاب قضية خطيرة جدا لأنها قضية بتكلفة مالية مش كتير ودون مسؤوليات قانونية أو دولية للدول اللي بترعاها".

واستطرد: "أجهزة مخابراتية هي اللي بتقوم بدور توظف العناصر الإرهابية للقيام بدور تخريبي في الدولة المستهدفة، الموضوع كله بيستخدم كأدوات لتحقيق أهداف سياسية، وهي جذابة للضغط على دولة زي مصر بعدد سكان كبير بشوية أنشطة إرهابية".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".