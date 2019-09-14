قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان يأمل منذ عام 1992 أن يشارك في رفع الألم عن مرضى فيروس سي.

وأضاف السيسي ردا على ما قاله رامي رضوان مقدم جلسة "اسأل الرئيس"، بشأن خلو أسئلة المشاركين بالجلسة عن قطاع الصحة وأن ذلك سابقة بعد مبادرة "100 مليون صحة": "سنة 1992 ظهر فيروس سي في مصر، وكان بيفتك بالمصريين وكانت الناس أما تروح تشتغل في الخارج يقولك عايزين شهادة طبية إنه معافى فبقى المريض مش بيحب يقول حتى لأولاده وزوجته عشان خطورته وقسوته".

وتابع: "كان عندي أمل خير للناس يمكن ربنا يجريه على إيدي، على حسب نيتك ومدى إخلاصك للفكرة، وكنت بتألم قوي بسبب مرض الناس".

وأوضح الرئيس قائلا: "بعد مكانة مصر الأولى في الإصابة عالميا، دولة تانية هي اللي أخدت المكان دا، ومستمرين في عمل المبادرات زي (نور الحياة) حتى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى مصر".

وأكد أن التأمين بحجم 300 مليار جنيه، و"لو مش كلنا كمجتمع عملنا على إنجاح الموضوع، جزء الدولة هتقوم بيه وكل واحد يقوم بدوره".

نعمل على حل أزمة المخلفات بالمحافظات

وعن المخلفات أوضح الرئيس قائلا: "أزمة المخلفات واللي شغلانا وعايزين ننهيها في مصر وكل اللي بناخده على فواتير الكهرباء 800 مليون جنيه، يمكن عشان نحل الأزمة في القاهرة بس محتاجين لـ 4 مرات الرقم دا".

وتابع: "الدولة هتتصدى لحل الأزمة دي بعد الاطمئنان على المشروعات وسيرها".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي انعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".