بروتوكول بين "تنمية الصادرات" ومحافظة بورسعيد لتمويل 58 مصنعاً للشباب

وقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بروتوكول تعاون مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يتم بموجبه منح قروض لشباب المستثمرين من شباب محافظة بورسعيد لتمويل تمليك 58 مصنعاً ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم الشباب حالياً بإدارتها وإنتاج منتجات مصرية للسوق المحلية ومنها ما يتم تصديره.

وأشاد المحافظ بالعرض المقدم من البنك المصرى لتنمية الصادرات، حيث كان أفضل عرض تم طرحه من البنوك المتقدمة.

وقالت سلطان: "هذا البروتوكول نتاج تعاون فريق عمل ناجح ويعتزم البنك أن يكرر مثل هذا التمويل وغيره من البرامج فى عدة محافظات، إيماناً من البنك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الشباب فى دعم الاقتصاد القومى ودورهما كقاطرة للتنمية المستدامة".

وأوضحت أن البنك يقدم أيضاً للشباب خدمات غير مالية، تتمثل فى التدريب وورش العمل وتقديم الاستشارات والمعلومات عن الأسواق الخارجية وكيفية الوصول إليها بالمنتج المصرى، من أجل زيادة التوعية بكافة الخدمات المصرفية والتصدير.