شددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، خلال اجتماع عقدته، مساء اليوم السبت، بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة، على الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، مؤكدة أنها مسئولية مباشرة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية.

ووجهت وكيل الوزارة، مدير الإدارة والوكيل بالمديرية بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، مؤكدة أنها ستتابع جولات المسئولين بالإدارات التعليمية والمديرية، سواء لجان المتابعة وتنسيق المتابعة أو الموجهين وغيرهم لمدة 3 أسابيع متتالية، محذرة من التقصير في رصد المشكلات والإهمال في حلها.

وقالت "كشك" إنها وجهت بحصر الطلاب الغير قادرين على تسديد المصروفات في كل مدارس الإدارات التعليمية، وسرعة سدادها من خلال المشاركة المجتمعية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تبرع لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، مشددة على منع دخول السيارات أو المركبات داخل المدارس أو الإدارات التعليمية، وسرعة صرف رواتب العمال، مؤكدة أن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر كل الجهود ويكون الجميع على قدر المسئولية والانتهاء من العجز والزيادة.

وأكدت وكيل الوزارة أن العام الجار يشهد تقليل الاغتراب، وأنها لن تتحمل مسئولية تشريد الأسر، لأنه ليس من العدل أن يظل المعلم والمعلمة طيلة 7 سنوات كاملة مغترباً عن بلده، وسيكون لكبار السن والسيدات الأولوية، ولابد من تكافئ الفرص، محذرة من نشر مستندات حكومية على صفحات التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته بمشاركة الدكتور عمرو دوير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية.