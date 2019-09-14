حمَّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال بومبيو إن إيران شنَّت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمنز

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

وتابع بومبيو: "على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدا: "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا على حماية إمدادات الطاقة العالمية".

ولفت بومبيو إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.