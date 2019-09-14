نفت محافظة القاهرة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بهدم عدد من المدافن بمنطقة عين الحياة، وترك الرفات بدون نقلها.

وأكدت المحافظة في بيانها أنه نظرا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة، فقد تم تحديد 52 مقبرة يجب إزالتهم كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع التطوير، وتم توفير أماكن بديلة لأصحاب تلك المقابر بمدينة 15 مايو، وتم تسليمهم المقابر، والتأكيد عليهم بنقل رفات أسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف قبل البدء في أعمال الهدم.

وأشارت المحافظة إلى أن ما جرى عرضه من صور كانت خلال أعمال نقل الرفات بمعرفة أصحاب المقابر، وذلك ما أكدته جمعية "أبناء غورين" مالكة المقبرة التي تم تصويرها.