"تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".. جلسة تضمنها المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تمحورت حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي في حروب الجيل الرابع ونشر الأكاذيب.

شهدت الجلسة فيلما تسجيليا عن تأثير السوشيال ميديا على الشباب، وما يحمله من أضرار اجتماعية وصحية، وما يتعرض له المستخدمون من إدمان الإنترنت، ودور الإنترنت في نشر الأكاذيب، ودور الأخبار الزائفة والمضللة في تزييف الوعي، واستخدام التنظيمات الإرهابية للفضاء السيبراني، لتجاوز الرقابة والزمان والمكان.

وفي شهر يناير من العام الماضي، نشرت "الوطن" ملفا عن الأكاذيب والشائعات وأنواعها وتأثيرها على الدول واستخدامها في الحروب وطرق مقاومتها والتعرف عليها والتفرقة بينها وبين الأخبار الصحيحة، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة في القضية التي ناقشها المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

تناول الملف 6 أنواع من الأخبار المضللة أو المفبركة ، تمثلت في محتوى صحيح نُشر في سياق خاطئ، وأخبار مفبركة تستغل علامات تجارية إعلامية شهيرة، ومواقع مُفبركة، ومعلومات مختلقة، ومحتوى متلاعب فيه، وآخر هزلي.

كما تطرق إلى مقاومة الأكاذيب من خلال 7 طرق مضمونة لتفكيك «الأخبار المفبركة» واكتشاف هشاشة منطقها ، تمثلت في 7 أسئلة تحاول أن تفكك بنية التضليل التي تستند عليها هذه الأخبار المفبركة، تبدأ بسؤال: "ما الأخبار المفبركة؟"، وتنتهي بـ"ما الحل؟"، مرورًا بعدد من الأسئلة عن سبب فبركة الأخبار ومن يفبركها والمسؤول عنها.

تمييز الخبر الصحيح من الشائعة، يمكن للمتلقي إتقانها عن طريق 10 أسئلة تساعدك فى التأكد من صحة الخبر ، هي: "الرابط URL، التوافق، زمن النشر، الوسائط، المصادر، الاقتباسات، التعدد، التحيّز، التوثيق وعدم التوثيق.

محور مهم تناوله الملف، تمثل في دور الشائعات في الحروب، حيث تعتبر «الأخبار الكاذبة» أداة عالمية لصناعة الحروب والتربح السريع، من خلال تقديم القصص الكاذبة والمضللة على أنها أخبار حقيقية بمختلف العصور والأزمان، واستخدامها في جر دول كبرى لدخول حروب تصل إلى أن تكون حروبًا عالمية.