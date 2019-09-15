قال المخرج تامر الخشاب، الذي قدم عرضا لعدد من الفيديوهات استخدمت فيها تقنيات متطورة لتشويه المشروعات القومية، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بمؤتمر الشباب، إن الحرب على مصر بدأت منذ ثورة يناير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حرب الجيل الرابع طريقة من طرق الاحتيال فالعدو لا يواجه ولكنه يحارب عن طريق الإعلام سواء كان تقليديا أو إعلاما بديلا.

وتابع: بقينا في مرحلة ذروة، "عندنا إنجازات الناس شيفاها وبعدين تسيبها وتتجاهلها وتصدق فيديو على السوشيال ميديا، فهي حالة صعبة جدا دخل فيها المواطن المصري، فكان لازم نعرف الناس إن الفيديو دا عبارة عن كاميرا أو مايك مش حاجة أنت شايفها بعنيك، وكان لازم نقوله ميصدقش غير اللي بيشوفه بعينه".