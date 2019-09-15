لم تكتمل فرحتها بحصولها على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية لرياضة الترايثلون، إلا بعد وقوفها على المنصة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمها مع عدد من الحاصلين على الذهبية في الألعاب الفردية والجماعية، بمؤتمر الشباب الوطني في نسخته الثامنة التي تم عقدها صباح أمس، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

"كان عندي إحساس قوي إن الرئيس هيكرمنا لما نرجع مصر" بتلك الكلمات عبَّرت لاعبة الترايثلون بسملة السلاموني، الحاصله على ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، عن ثقتها الشديده بتقدير رئيس الجمهورية لأصحاب الهمم، رافعين اسم مصر دوليا في جميع المجالات وليس الرياضة فقط.

وعندما تواصل معها الاتحاد المصري للترايثلون متمثلا في الكابتن أحمد سلامة المدير الفني للمنتخب، الأربعاء الماضي، لإبلاغها بالتكريم، وموعده الذي جاء ليتزامن مع موعد التمرين الخاص بها، توجهت على الفور لمدربها الخاص، مبلغة إياه بهذا التكريم، ليقوم على الفور بتغيير موعد التمارين خاصتها حتى تتمكن من حضور التكريم.

منذ علمها بميعاد التكريم، أخذت تستعد لذلك اليوم الذي لطالما انتظرته وحلمت به، "شعور ميتوصفش بتكريم الريس لينا وإحنا واقفين على المنصة"، بتلك الكلمات وصفت السلاموني شعورها بتكريم الرئيس لها"، لافتة إلى أن تكريمها مع عدد فائزين تخطى الثلاثمائة لاعب حيث كان هناك تكريم لألعاب جماعية أيضا.

لم يكن من المتعارف عليه في الرياضات الفردية منح أوسمة الجمهورية للإنجاز القاري، فتلك المرة الأولى التي يحدث بها ذلك وفق حديث السلاموني لـ"الوطن"، فدائما ما يتم منح الأوسمة للإنجازات العالمية.

حصلت بسملة السلاموني على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، حيث صدر قرار رئاسي بمنح الفائزين بميداليات ذهبية وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، والفائزين بالفضية وسام الجمهورية من الدرجة الثانية، وكان نصيب الميدالية البرونزية وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة.

"هعمل اللي أقدر عليه عشان أرفع اسم مصر عالميا" بتلك العبارة أنهت بطلة الترايثلون حديثها لـ"الوطن"، متمنية أن تحقق ذات المركز في الأولمبياد، لافتة إلى أن إحساسها برفع علم بلادها في بلد آخر مرفرفا عاليا في سمائها، إحساس لا يوصف ولا يفوقه أي شعور آخر.