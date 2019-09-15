قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الإرهاب يسعى دائما لإسقاط الدولة المصرية، واستنزافها، من خلال التنظيمات المتطرفة، موضحا: "بقالنا 6 سنين بنستنزف طاقات عسكرية ومعنوية ومالية، كل أسرة قدمت شهيد اتألمت، أبناءنا في الجيش والشرطة وفي الشارع وفي الكنيسة وفي المسجد متألمناش عليهم؟، اتألمنا طبعا".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" أنّ الدولة تركت أسباب التقدم الحقيقية التي سبقتنا بها الدول الأخرى، بعشرات السنين، ويمكن لأكثر من ذلك، من أجل التخلص من التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها، مضيفًا: "الجماعات الإرهابية عاوزه مصر ما تتقدمش خالص، وتفضل في ذيل الأمم، وفيها خراب ودمار".

وعن كيفية استنزاف الجماعات الإرهابية لمقدرات الدولة، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الارهاب يستنزف من مقدرات الدولة على المستويات كافة، موضحا أن التهديدات التي يوجهها بها لعدد من الأشخاص أو الجهات الأجنبية، تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في تأمين هؤلاء الأشخاص أو الجهات الأجنبية.

وأضاف نور الدين، لـ"الوطن"، أن أي هجمات إرهابية تقوم بها أي جماعات تكلف الدولة خسائر بشرية أو مالية في ترميم وإصلاح ما يحدث نتيجة هذه الهجمات، مشيرا إلى أن هذه العمليات تؤثر أيضا على مصر سياسيا ودوليا، وعلى صورتها أمام العالم.

من جهته، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الارهاب يستنزف الموارد المالية لأي دولة، موضحا أن الإنفاق العسكري لا يمكن الترشيد منه في حالات محاربة الإرهاب، وكان من الممكن أن يتم إنفاقه على الموارد الأخرى من تعليم أو صحة.

وأكد الإدريسي، لـ"الوطن"، أن الأعمال الإرهابية تؤثر بالسلب على الاقتصاد، فأي عمل إرهابي يؤثر على بورصة أي دولة، كما أنها تكون سببا في هروب الاستثمارات من الدولة، بالإضافة إلى أن تكلفة إصلاح آثار أي عمل إرهابي، تكلف الدولة الملايين من الأموال، لذلك يستنزف الإرهاب المقدرات المالية لأي دولة.