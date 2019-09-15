من الغردقة إلى رأس غارب.. ضبط تجار مخدرات في 3 مدن بالبحر الأحمر

شن ضباط مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، عدة حملات، على تجار المواد المخدرة بمدن المحافظة، حيث جرى ضبط "مسجل خطر، وعاطل، ومتهم سابق في عدة قضايا" وبحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو، بغرض الاتجار.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، إخطار، من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران، من ضبط المدعو "فارس. ف"، المسجل شقي خطر "سرقات عامة" وبحوزته 20 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن 80 جراما تقريبا، ومبلغ مالي 590 جنيا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المذكور بوقائع الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب، برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، من ضبط المدعو "صالح. م"، وبحوزته لفافة ورقية بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 30 جراما تقريبا، 70 جنيها، هاتف محمول"، َوالذي أقر بحيازته لها بقصد الاتجار.

فيما ألقى ضباط مباحث قسم رأس غارب، القبض على "شاذلي. م"، والسابق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته "30 قطعة حشيش تزن 65 جراما تقريبا، 100 جنيه، هاتف محمول" حيث أقر باتجاره في المواد المخدرة.

وحرر عن الواقعة، المحضر رقم 1525/ 2019 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة.