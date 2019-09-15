قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ، إذ لزم الأمر، بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وأضافت شايلين هاينز، أن وزير الطاقة ريك بيري، "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا لزم الأمر، لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم، تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران، على معملي تكرير بالسعودية، بحسب "سكاي نيوز".

وقال جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "الولايات المتحدة تندد بقوة، بالهجوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة، العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران، بالتورط في تنفيذ الهجوم، مستبعدا انطلاقه من اليمن.

وقال "بومبيو" إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة، مضيفا عبر حسابه على "تويتر": "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية، في حين يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف، بانخراطهما في الدبلوماسية".

وفي الرياض، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الهجمات الإرهابية أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو "5.7" مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.