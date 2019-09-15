صحفي سعودي يتوقع أن يكون الهجوم على مصفاة أرامكو من قطر

علق الكاتب الصحفي السعودي، محمد الساعد، على الهجوم الحوثي على معامل أرامكو لتكرير النفط، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة السبت من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ووصف "الساعد"، ما حدث، بأنه أخطر اعتداء على أحد مصادر الطاقة في العالم منذ الثمانينيات، حينما شنت إيران هجوما على ناقلات النفط، وعطلت إمدادات الطاقة للعالم.

واعتبر الكاتب السعودي، الهجوم، هو الأخطر منذ 35 عاما، على أكبر مصفاة نفط بترولية عالمية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء ليس على المملكة العربية السعودية فقط، ولكنه على العالم أجمع.

واستبعد الكاتب الصحفي السعودي أن يكون هذا الهجوم من مدينة صعدة اليمنية، نظرًا لأنها تبعد 1200 كيلو متر عن موقع المصفاة، و600 كيلو عن العراق، مضيفًا: "أغلب الظنون أنها أتت من العراق أو قطر".

وأكد أن مصر ودول الخليج دعموا السعودية بعد هذه الحادثة.