نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق، صورة بوستر فيلم "الفلوس"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر في البوستر، كل من الفنانين، تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وفتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد، وعلَّق "الماروق" عليها: "قريبًا فيلم الفلوس".

ومن المقرر طرح فيلم "الفلوس"، في الثاني من شهر أكتوبر بدور العرض، وهو من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد، إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، وهم، "أحمد السقا، مي عز الدين، ويزو، على ربيع".

فيلم الفلوس، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإنتاج زين الكردي، وإخراج سعيد الماروق.