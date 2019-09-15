توفيت السيدة شاذلية فرحات، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، صباح اليوم الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة التونسية.

وكتب نجلها حافظ قايد السبسي على حسابه بموقع "فيس بوك":

"الله اكبر الله اكبر الله اكبر

إن لله وإنا إليه راجعون...

انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي ...

الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة ...

انا لله وانا اليه راجعون...

البقاء لله ...

حافظ قائد السبسي".

وتنطلق اليوم في تونس انتخابات رئاسيّة مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

وتتنوّع مرجعيّات المرشّحين وعائلاتهم، وأبرزهم رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشح جماعة الإخوان.

وقُبيل ساعات من بدأ يوم الصّمت الانتخابي السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي لفائدة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي.