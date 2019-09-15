تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب، صباح اليوم، في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها بالقليوبية.

وأسفر الحريق عن احتراق الطابق المخصص للقطاع بالمبنى الإداري للشركة، وانهيار السقف المعدني للطابق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومقرها أتريب بنها، بنشوب حريق في الطابق المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري بالشركة.

انتقل الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها وسيارات الحماية المدنية إلى المنطقة، وجرى السيطرة على الموقف.

وتبين من المعاينة انهيار الجزء المعدني المكون منه الطابق دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق، وجاري تحديد الأسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائي.