صورالسيطرة على حريق" قش الأرز" فى أرض زراعية وتحرير محضر لصاحبها

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إطفاء حالة حرق قش أرز بقرية صندلا، حيث تم السيطرة على الحريق وإطفاؤه، وجرى تطبيق القانون على المخالف وعمل محضر بيئة مشدد له.

وانتقل منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ، والمهندسة راندا محمود، مندوب فرع البيئة بطنطا، والصاوي مختار، رئيس قرية صندلا، ومشرفي الجمعية الزراعية بالقرية إلى مكان المخالفة بعد إبلاغهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإطفاء الحريق.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعمل محاضر مخالفات بيئية لجميع المخالفين وتوقيع أقصى غرامة على كل من يهدد الصحة العامة للمواطنين.