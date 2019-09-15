فتحت اليوم، جامعة طنطا، اليوم، باب قبول التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا فقط للحاصلين غلى شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2019، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل كلية، حتى 30 من الشهر الجاري.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تقديم الأوراق سيكون بمقر إدارة الجامعة بشارع البحر بطنطا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الأوراق المطلوبة هي صورة استمارة الثانوية العامة، وبطاقة الترشيح المرشح لها الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة.

وأكد أن على الطلاب الراغبين في نقل قيدهم إلى كلية التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية شعبتي (التربية الموسيقية والتربية الفنية)، تقديم ما يفيد اجتيازهم للقدرات المؤهلة للالتحاق بهاتين الكليتين.