نفذت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، عدة ضربات جوية استهدفت تمركزات للميليشيات والجماعات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق بطرابلس في محيط مدينة سرت ومواقع في بوابة الخمسين.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذا جاء ردا على محاولة قوات الوفاق الهجوم على الجفرة ومنطقة الهلال النفطي قبل يومين. وتسيطر قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق على مدينة سرت، منذ أن تمكنت من تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2016 .

يذكر أن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني، قام فجر الجمعة الماضية بعدة ضربات جوية صد من خلالها أكثر من محاولة لقوات الوفاق للهجوم على الجفرة والهلال النفطي، فأسقط 3 طائرات تركية مسيرة، وقصف مجموعات مسلحة تابعة للوفاق في سرت وأبونجيم وأبوقرين.