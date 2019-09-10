أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي وقوع أكثر من 200 قتيل في صفوف ميليشيات "طرابلس" خلال الأيام الـ3 الماضية من العمليات العسكرية جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن العدد المذكور من القتلى وعدد يفوقه من الجرحى سقط على إثر ضربات جوية ومواجهات على الأرض في محاور القتال، كان لمحور السبيعة منها النصيب الأكبر.

وكان متحدث باسم ميليشيات حكومة السراج، ويدعى، مصطفى المجعي، أعلن أن اشتباكات السبت الماضي أوقعت 13 قتيلا و17 جريحا من قوات الوفاق.