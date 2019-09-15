نظمت القوات الجوية المصرية، احتفالية بمناسبة انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من تطوير إحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

وشملت أعمال التطوير، الارتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية، فضلًا عن أعمال البناء والتطوير للمنشآت الإدارية بما يكفل الارتقاء بالشؤون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل.

وتأتي أعمال التطوير في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف الأفرع والتخصصات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لمواكبة أحدث نظم التسليح العالمية في مختلف المجالات.