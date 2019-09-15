تسجيل الدخول
فايلر لـ

أحدث الأخبار

زوجة نجل إسماعيل يس: "كان عامل ملاهي لابنه في البيت.. ومماتش فقير"

زوجة نجل إسماعيل يس: "كان عامل ملاهي لابنه في البيت.. ومماتش فقير"

رئيس "الطب الشرعي الأسبق" يحدد حالات الإفراج الصحي عن السجناء

رئيس "الطب الشرعي الأسبق" يحدد حالات الإفراج الصحي عن السجناء

مصر وأمريكا توقعان منحتين في مجالي التعليم الأساسي والزراعة بقيمة  280 مليون جنيه 

مصر وأمريكا توقعان منحتين في مجالي التعليم الأساسي والزراعة بقيمة  280 مليون جنيه 

تأجيل دعوى عزل إدارة "57357" وإلزام التضامن بنشر الميزانية لـ10 نوفمبر

تأجيل دعوى عزل إدارة "57357" وإلزام التضامن بنشر الميزانية لـ10 نوفمبر

بدءا من 19 سبتمبر.. 3 مواقع تنتظر النائب العام الجديد

بدءا من 19 سبتمبر.. 3 مواقع تنتظر النائب العام الجديد

الليلة.. افتتاح معرض "أشيائي المفضلة" بجاليري المشربية

الليلة.. افتتاح معرض "أشيائي المفضلة" بجاليري المشربية

اختيارات الوطن

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

"الجامعة البريطانية".. كيف دخل التعليم الإنجليزى المتطور إلى مصر؟

"الجامعة البريطانية".. كيف دخل التعليم الإنجليزى المتطور إلى مصر؟

خبراء سوق المال يجيبون: هل اهتزت ثقة المستثمرين فى برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيل المرحلة الثانية؟

خبراء سوق المال يجيبون: هل اهتزت ثقة المستثمرين فى برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيل المرحلة الثانية؟

قيادات شركات التأمين "ممتلكات" فى ندوة لـ"الوطن الاقتصادى": القطاع على موعد مع طفرة فى حجم الأعمال

قيادات شركات التأمين "ممتلكات" فى ندوة لـ"الوطن الاقتصادى": القطاع على موعد مع طفرة فى حجم الأعمال

3 مهندسين فتحوا مطعم "كبدة وسجق": بيكسب أكتر

3 مهندسين فتحوا مطعم "كبدة وسجق": بيكسب أكتر

الأكثر قراءة

عاجل