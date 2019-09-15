الليلة.. افتتاح معرض "أشيائي المفضلة" بجاليري المشربية

أعلن جاليري المشربية، بوسط البلد، عن افتتاح النسخة الرابعة للمعرض الجماعي "أشيائي المفضلة"، وذلك اليوم في الساعة السابعة مساءً، ويستمر المعرض إلى يوم 24 أكتوبر المقبل.

والمعرض جماعي يضم مجموعة من الفنانات: "آية بدوي، آية جميلـ مني عصام، نورهان معيوف، آلاء أيمن حسن، هبة أبو العلا، مروة طلعت، مروة سعد، نسرين ممدوح، جابريلا كوبوس، كورتني كرفورد، أماني نبيل"، حسب بيان أصدره الجاليري.

ويعتبر المعرض منصة لتعزيز وتشجيع الفنانات الشابات الواعدات، يوسع نطاقه هذا العام، ويضم مجموعة جديدة وأكبر من الفنانات المصريات، بالإضافة إلى ضيفتين أجنبيتين "جابريلا كوبوس، كورتني كرفورد" تجربان ممارسات فنية معاصرة.