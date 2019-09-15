أعلنت وزارة الداخلية، إصابة 3 ضباط وأحد الأفراد خلال تعاملها مع مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنطقة "جلبانة" بشمال سيناء، وذلك خلال محاولاتهم الإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

كانت توافرت معلومات حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة "جلبانة" بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية، وجرى التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وأماكن تواجدهم.

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات ماركة "ايسوزو" بيضاء اللون بذات النطاق، وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

وعثرت القوات الأمنية مع العناصر الإرهابية على "عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخيرة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات وطبنجة"، وتبين أنَّها مستولى عليها عقب قيام المجموعة الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 4 يناير 2018، كما تبين أنَّ السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بالإكراه من أحد المواطنين.

وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن.

كما أشارت المعلومات إلى تواجد أحد العناصر الإرهابية بذات النطاق يدعى أحمد عادل محمد سعيد "أبو حمزة"، وجرى محاصرته بمكان اختباؤه والذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه، مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد.

وأشارت المعلومات وتحليلها إلى تلقي العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة خارج البلاد لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية في إطار مخططاتهم الهدامة، تزامنا مع محاولات التأثير على الخالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة التحقيق.