قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن الوحدة المحلية شنت حملة نظافة موسعة لرفع تراكمات القمامة بمحيط المدراس، بالمدينة والقرى التابعة لها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف "الطماوي"، أن الحملة بناء علي تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة رفع تراكمات القمامة ونظافة وغسيل الأرصفة والأسوار بالمناطق المذكورة، من أجل توفير بيئة نظيفة للمواطنين والطلاب ورفع تراكمات القمامة أولا بأول لمنع التلوث وللحفاظ على المظهر الراقي اللائق خاصة حول المدارس استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أنه يجري حاليا المرور علي المدارس للتأكد من عدم وجود باعة جائلين أمام وفي محيط المدارس، وإزالة العوائق المرورية أمام المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.