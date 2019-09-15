بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للاسكواش "سى آي بي" سيدات 2019-2020، وبطولة "سي أي بي مصر" الدولية المفتوحة للإسكواش للرجال، والتي كانت تقام قديما تحت مسمى بطولة الأهرام للإسكواش، والتي ستقام تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وقال عمرو منسي مدير البطولة، إنه للمرة الأولى التي تتعدي فيه مجموع جوائز بطولة السيدات والتي تبلغ 430 ألف دولار جوائز بطولة الرجال التي تبلغ مجموع جوائزها 185 ألف دولار.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة ن احتضان مصر لتلك البطولة التي يشارك بها نحو 25 دولة يمثل عودة جديدة لتنظيم مصر للبطولات العالمية للإسكواش وتحت سفح أهرامات الجيزة.

ومن جهته قال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إن مشاركة البنك في رعاية البطولة يعود للدور المجتمعي الذي يلعبه البنك في المجتمع، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الجوائز بالبطولتين إلى 750 ألف دولار يعود إلى المكانة التي باتت عليها رياضة الأسكواش بمصر، متمنيا أن تنضم لعبة الأسكواش إلى الألعاب الأولمبية قريبا.

وأشار إلى أن تنظيم تلك البطولات يؤكد على الإنجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال الإسكواش، حيث استحوذ اللاعبين المصريين على أعلى تصنيفات الإسكواش العالمية، إضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة آمنة قادرة على تنظيم الأحداث والبطولات العالمية.

وأكد المشاركون بالمؤتمر أن البطولة تمثل فرصة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تسليط الضوء على البطولة من مختلف دول العالم، كما تؤكد على حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية.

حضر المؤتمر الصحفي وقرعة البطولة كل من عاصم خليفة رئيس اتحاد الأسكواش وليي ميتشل رئيس العمليات بالأتحاد الدولي للاسكواش وحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق وأحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة وعلي فرج المصنف الأول عالميا بلعبة الاسكواش ورنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا للسيدات.

يشار إلى أن البطولة تقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة وبنك "سي آي بي".