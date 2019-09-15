أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يفخر بأن تكون محافظة الغربية قلعة الوطنية التي أنجبت زعماء الوفد الثلاثة، هي موطن الانطلاقة الأولى لمبادرة الوفد مع المرأة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، أنه ليس مع مقولة أن المرأة المصرية نصف المجتمع، لأن بتاريخها المشرف فإن هناك تأكيد أنها المجتمع كله، فهي التي وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجل في ثورة 1919، ورأى الجميع شهادات في الثورة، وكانت صفية زغلول وهدى شعراوي رائدات الوطنية والحركة النسائية في مصر.

وتابع أن المرأة قدمت نموذجًا فريدًا للوطنية وحب الوطن ورمزًا للقيمة الحقيقية للمرأة المصرية، التي لم نطلق لها مبادرة الوفد مع المرأة من فراغ، بل تكريمًا لها ولدورها في المجتمع كجوهرة ثمينة وركيزة أساسية لا يمكن بأي حال أن نكون أمام تقدم في المجتمع بدون امرأة واعية وطنية.