توجه التونسيون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وقال ركن الدين فتح الله المكلف بالإعلام في حملة المرشح عبدالكريم الزبيدي، إن "الإقبال منذ الصباح لم يكن جيدا، لكن نتوقع أن يتزايد المشاركون في التصويت مع الساعات المقبلة من النهار".

وأضاف "فتح الله" في تصريح خاص لـ"الوطن": "في انتخابات 2014 أيضا كان هناك إقبال ضعيف في الساعات الأولى من اليوم لكن تزايدت مع بقية النهار".

وحول فرص وزير الدفاع السابق في الفوز بالرئاسة التونسية، قال "فتح الله": "الفرص موجودة، هي ليست متوازنة لوجود مرشحين مدعومين من جهات عدة، لكن ليس هناك إشكالية، المناصرين كثيرين".

وتشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 26 مرشحا في السباق إلى قصر قرطاج، وإنا كان انسحب منهم اثنان قبيل يوم الانتخابات لمصلحة المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبدالفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وقال "الشاهد" إثر خروجه من مركز الاقتراع للصحفيين: "اليوم التونسيون يعيشون يوما كبيرا، أدعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم".

وبعد ساعتين من بدء عملية الاقتراع كان غالبية الناخبين من كبار السن والكهول.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.