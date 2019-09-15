أبو شقة: نعتزم إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" قريبا

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اعتزام الحزب إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" خلال الفترة المقبلة، قائلا: إن أعمدة الدولة الوطنية هي المرأة والشباب وعلينا دعمهم بقوة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، أن حزب الوفد يشهد يوميًا حراكًا سياسيًا، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات بدأت بـ "الوفد مع الناس" التي وصلت إلى النجوع واخترقت الوادي الجديد لمقابلة الأهالي.

وتابع أن الوفد أطلق عدة مبادرات كـ"الوفد مع الرياضة"، و"الوفد مع الإعلام"، و"الوفد مع الفن"، و"الوفد مع المسئول"؛ للتعايش مع المواطن المصري في مشكلاته بعمل سياسي حقيقي.