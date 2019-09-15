رئيس "الوفد" يوقع بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية

وقع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار برئاسة عاشور العامري؛ لمحو أمية المرأة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة"، اليوم الأحد، في محافظة الغربية. وأهدى "أبو شقة" درع التكريم لرئيس هيئة تعليم الكبار في الغربية بعد توقيع البروتوكل، وكذلك كرّم عاشور العامري.

ووجه "العامري" الشكر لحزب الوفد على الدعوة الكريمة لأنهم جميعا يقفون من أجل دعم المرأة المصرية، موضحا أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة هو محو الأمية من خلال اشتراك جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأحزاب السياسية والقوى السياسية، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأحزب والقوى السياسية من أجل تقديم الأفضل للمواطن.

وأضاف "العامري" أنه عندما يوقع بروتوكول مع حزب الوفد فهذا أمر إيجابي، موضحا أن نسبة الأمية في المجتمع قبل إنشاء الهيئة كانت 40% والان أصبحت 28% وهذا مؤشر على أن الأمية في تنازل.

وأكد "العامري" أن الهيئة تفتح فصولها لكل المواطنين وتتعاون مع كل الوزرات ومركز الشباب، موجها خالص الشكر لحزب الوفد على هذه المبادرة وتوقيع البروتوكول معهم في عهد قامة كبير مثل المستشار بهاء الدين ابوشقة.

وأضاف "العامري" أنهم وقعوا بروتوكول مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والجامعة ما يعود بشكل إيجابي على المواطن، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق هدفها وهو محو الأمية.