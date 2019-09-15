لقي 12 شخصا مصرعهم غرقا واعتبر عشرات في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم، اليوم، في نهر في جنوب شرق الهند، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكان المركب يقل 63 شخصا معظمهم من السياح لقضاء نزهة قرب راجاهموندري في ولاية أندرا برادش.

وأرسلت فرق إنقاذ إلى المكان ومروحية سعيا للعثور على ناجين، بحسب مسؤول في الشرطة.

وعثر على 12 جثة وجرى إنقاذ 17 راكبا، بحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وكان تدفق مياه نهر جودافاري حيث وقع الحادث، تسارع منذ أسبوع.

وتعود السفينة إلى سلطات ولاية أندرا برادش، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما تؤدي سفن محملة بأكثر من طاقتها وضعف الاحتياطات الأمنية، إلى حوادث نهرية مماثلة في الهند خصوصا خلال موسم الأمطار.

وكان 10 أشخاص قضوا الأسبوع الماضي في بوبال، عندما غرق مركبان خلال مراسم غطس دينية في نهر جانش.