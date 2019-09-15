قال سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إن من المتوقع طرح شركتين حكوميتين ببورصة مصر قبل نهاية العام، إضافة إلى طرح شركة خاصة بأكثر من مليار جنيه -61.2 مليون دولار- في قطاع الأدوية.

وأضاف عبدالفضيل، متحدثا للصحفيين خلال ورشة عمل، أن من المتوقع أيضا طرح شركة صغيرة في بورصة النيل بنحو 50 مليون جنيه.

كان أحدث طرح عام في البورصة المصرية لشركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني التي باعت 36 بالمئة من أسهمها في أغسطس لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس البورصة المصرية إنه يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.

وفي يوليو، قال مسؤول في المجموعة المالية "هيرميس"، إن الشركة تعمل على طرح شركتين من القطاع الخاص ببورصة مصر بين الربعين الثالث والرابع من 2019، إحداهما بقطاع التكنولوجيا.

يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.