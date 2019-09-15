تسجيل الدخول
فايلر لـ

أحدث الأخبار

"التجاري الدولي" يدعم بطولتين لـ"الإسكواش": نثق في أبطال مصر

"التجاري الدولي" يدعم بطولتين لـ"الإسكواش": نثق في أبطال مصر

جامعة الفيوم تكرّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد

وفد سياحي من بريطانيا وسويسرا وألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا

وفد سياحي من بريطانيا وسويسرا وألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا

الكشف على 2035 مواطن خلال قافلة طبية بـ"الكوم الأحمر" بأسيوط

الكشف على 2035 مواطن خلال قافلة طبية بـ"الكوم الأحمر" بأسيوط

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد سير عملية تسكين الطلبة بالمدن الجامعية

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد سير عملية تسكين الطلبة بالمدن الجامعية

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

اختيارات الوطن

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

3 قطع أراضي و3 وحدات سكنية وشركة.. تربح سعاد الخولي أغلبه في البحر الأحمر

3 قطع أراضي و3 وحدات سكنية وشركة.. تربح سعاد الخولي أغلبه في البحر الأحمر

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

"إعلامي الوزراء".. ذراع الدولة لإظهار الإنجازات ودحر الشائعات

"إعلامي الوزراء".. ذراع الدولة لإظهار الإنجازات ودحر الشائعات

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

انطلقت اليوم.. أرقام في الانتخابات الرئاسية التونسية

طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأكثر قراءة

عاجل