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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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اتهام اثنين من عرب إسرائيل بالانتماء إلى "داعش" الإرهابي

اتهام اثنين من عرب إسرائيل بالانتماء إلى "داعش" الإرهابي

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