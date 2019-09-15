حرصت الفنانة هند صبري، على المُشاركة في الانتخابات التونسية، إذ أدلت بصوتها لاختيار الرئيس التونسي الجديد، اليوم الأحد.

ونشرت "هند" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورًا لها، على هامش مُشاركتها في الانتخابات، مُعلقة عليها: "شعب الهريسة"، إذ كانت ترتدي تيشرت مُدونًا عليه هذه الجملة، في إشارة منها إلى "علاقة التوانسة بالشطة".

ويطلق هذا المصطلح على الشعب التونسي، ويرجح أنه يرجع لتربع "الهريسة" أو ‏الشطة، على عرش البهارات التونسية، التي تدخل في معظم أكلاتها الشعبية.‏

وفتحت مكاتب الاقتراع بدءاً من الساعة السّابعة صباحا بتوقيت جرينتش على أن تُغلق في الخامسة مساءً بتوقيت جرينيتش في كلّ الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة.

ويتنافس رئيس الحكومة ومرشح حركة "تحيا تونس" بالانتخابات الرئاسية، مع 24 مرشحًا آخرين، بينهم امرأتان، بعد انسحاب اثنين آخرين أمس، وفتحت أبواب التصويت في الثامنة صباح اليوم على أن تستمر للسادسة مساء.

ويدلي 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبًا تونسيًا بأصواتهم في الماراثون الرئاسي داخل البلاد، اليوم فقط، بعد أن صوّت أبناء تونس بالخارج الأيام الثلاثة الماضية، في 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4 آلاف و567 مركزا انتخابيا في الداخل، ويتولى 70 ألف رجل أمن، تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز.

يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وينص الدستور التونسي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.