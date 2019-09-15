أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على عمق العلاقات المصرية السعودية، مضيفة أن العلاقات التعليمية والعلمية والثقافية التي تربط بين الدولتين نموذج يحتذى به في التعاون الأخوي الذي يهدف إلى تأسيس مرحلة مهمة في مستقبل الشعبين الشقيقين، ترتكز على أسس ومبادئ التطور العلمي والبحثي والتقني في كافة المجالات والقطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وفد من الوزارة، خلال الزيارة التى يقوم بها للمملكة العربية السعودية، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية، بخاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، إلى ضرورة زيادة عدد الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحا أن الجامعات المصرية تمتلك إمكانيات ضخمة تتسع لأعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، ولديها برامج تعليمية معتمدة عالميا، تماثل نظيرتها في الجامعات العالمية، وتتناسب مع رغبات الطلاب السعوديين.

" التعليم العالي ": متابعة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل منتظم لمراحل البناء والإنشاءات التي يُـجرى تنفيذها بجامعة الملك سالمان

وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية فى المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس، ليسانس) والدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه)، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات السعودية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بمصر والسعودية، وتشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والسعودية في المشروعات البحثية خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة، تحلية المياه، الصرف الصحي، الغذاء والدواء، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين والجامعات السعودية والمصرية.

كما بحث الجانبان آخر تطورات العمل في مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمحافظة جنوب سيناء، ومجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان والجامعات السعودية. وأكد الوزير متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل منتظم لمراحل البناء والإنشاءات التي يُـجري تنفيذها بالجامعة والانتهاء منها، مشيراً إلى الاجتماع الدورى الذى يعقد لهذا الشأن، مضيفاً أن الجامعة سوف تقدم خريجاً يلائم سوق العمل في البلدين، وقادراً على مواجهة تحديات العصر، والتعامل مع التقنيات المتسارعة والتطورات العلمية المتلاحقة.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم السعودي على العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين، وضرورة تطوير وتوثيق هذه الأخوة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية، مشيدا بالروابط التاريخية بينهما، وأهمية التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتقنية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية للتعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.