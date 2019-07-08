استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول زيارة وفد صيني من معهد جيانسو لبحوث التكنولوجيا الصناعية، برئاسة ليو كينج رئيس المعهد، والسيد وانج كن المدير العام للعلوم والتكنولوجيا، بهدف بحث سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

وأشار التقرير، إلى أن فعاليات الزيارة شملت جولة تفقدية لمركز بحوث وتطوير الفلزات (مكتب الخدمات، معمل النانو، معمل السباكة، معمل النمذجة الصناعية).

رئيس "تطوير الفلزات": عقد اتفاقية تعاون تتضمن تبادل علمي للشباب

وأوضح عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أنه تم الاتفاق خلال فعاليات الزيارة على عقد اتفاقية تعاون بين الجهتين تتضمن عدة بنود منها تبادل علمى لشباب الباحثين؛ بهدف نقل الخبرات الممكنة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين.

وأشاد الوفد الصيني بإمكانيات مركز بحوث وتطوير الفلزات، معربين عن تطلعهم بأهمية تنفيذ التعاون بين الجانبين.

جدير بالذكر، أن معهد جيانسو لبحوث التكنولوجيا الصناعية تم تأسيسه عام 2013، ويتكون حالياً من 39 معهد بحثي متخصص، ووصلت المخرجات البحثية لهذا المعهد إلى 1000 مخرج تكنولوجي تم تسويقه، كما تم تأسيس حوالي 260 شركة ناشئة منهم 17 شركة أصبحت شركات قومية كبري بالصين، ويهدف المعهد إلى دعم بحوث التكنولوجيا الصناعية وتسويق التكنولوجيا المتقدمة التي لها تأثير فعال على التنمية الاقتصادية لمقاطعة جيانسو بالصين، كما يهدف إلى سد الفجوة بين بحوث التكنولوجيا الأساسية وتسويقها من خلال إجراءات أبحاث التكنولوجيا الصناعية.