شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك

تقدم عدد من البنوك خدمة قرض السيارة المستعملة للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتشترط بعض البنوك أن تتوافر في العميل شروط معينة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مميزات وشروط قرض السيارة المستعملة في 4 بنوك مختلفة:

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قروض لتمويل شراء السيارات المستعملة للوظفين ورجال الأعمال ولأنظمة الدفعات المقدمة وبضمان الأوعية الادخارية.

- تمويل يصل إلى 600 ألف جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- أن يتراوح سن العميل بين 21 - 60 سنة عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة:

طلب تمويل شراء سيارة.

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين.

عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك.

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

بالنسبة لرجل الأعمال يضاف كشف حساب بنكى للستة أشهر السابقة وسجل تجارى حديث (لرجال الأعمال)، وترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).

بنك الشركة المصرفية العربية SAIB

يقدم بنك SAIB تمويل السيارات المستعملة بحظر ملكية فضلًا عن عقد البيع، بحد أدنى للمقدم يصل إلى 50%.

بالنسبة للسن: يشترط أن يتراوح سن العميل بين 21 إلى 60 سنة للعاملين، وبين 25 إلى 65 سنة لأصحاب المهن الحرة.

بالنسبة للدخل: يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيهًا (للموظفين) و5 آلاف جنيهًا لأصحاب المهن الحرة.

ألا يقل الحد الأدنى لسنوات العمل عن عام.

الحد الأدنى للقرض 20 ألف جنيه، فيما يصل الحد الأقصى للقرض إلى 700 ألف جنيه.

مدة التقسيط: حد أدنى 6 أشهر وحد أقصى 5 سنوات من تاريخ صنع السيارة.

سعر الفائدة: 14.5% متناقصة.

الأوراق المطلوبة من الموظفين:

بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث.

شهادة دخل معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن الحرة:

بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية حديثة.

رخصة مزاولة مهنه أو رخصة منشأة.

أصل شهادة دخل من محاسب قانوني/ صورة من كارنيه المحاسب القانوني.

كشف حساب بنكي باسم العميل لآخر 6 أشهر.

ويجرى تقييم السيارة من خلال خبير مثمن من طرف البنك في أحد فروع البنك.

بنك الاتحاد الوطني

الحد الأقصي للقرض 500 ألف جنيه.

حد أقصي للتمويل 85% من قيمة السيارة.

فترة سداد حتى 10 سنوات في حالة تحويل المرتب أو الأقساط للبنك.

يشترط في مقدم الطلب بالنسبة للموظفين: ألا يقل الحد الأدنى لسنوات العمل 6 أشهر بالجهة الحالية، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه، وأن يتراوح سنة العميل بين 21 إلى 60 سنة عند انتهاء الأقساط، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة: أن يتراوح سن العميل بين 24 و65 سنة بنهاية مدة القرض، وحد أدنى لبداية النشاط 3 سنوات.

يمكن شراء أي سيارة ركاب باستثناء السيارات الرياضية وسيارات البيك أب.

فترة السداد تكون من 36 شهرا وبحد أقصى 120 شهرا (طبقًا لموديل السيارة وسنة الصنع).

الأوراق المطلوبة:

للموظفين:

البطاقة الشخصية.

أصل شهادة الراتب وخطاب التحويل.

فاتورة خدمات حديثة بالعنوان الحالي (كهرباء ، غاز ، مياه).

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

لأصحاب الأعمال:

صورة حديثة من السجل التجاري بحد أقصى 6 أشهر (ساري).

كشف حساب بنك شخصي لآخر 6 أشهر.

قيمة السيارة (مستند رسمي).

للمهن الحرة:

تسجيل النقابة.

ترخيص الصيدلية/ العيادة/ المكتب.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

ثمن السيارة (مستند رسمي).

البنك العربي

تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

تمويل يصل إلى 900 ألف جنيه.

فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.

تأمين على الحياة مجانًا.

الأوراق المطلوبة: