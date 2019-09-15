عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات "المينى باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).

مدبولي يبحث مشروع اعتماد النقل الجماعي على الغاز

وفي بداية الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين.

وأشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي الخاصة بإطلاق هذا المشروع.

وأوضحت أنه جرى عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الانتاج الحربي، انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي.

وأشارت إلى أن القيمة التقديرية لتنفيذ كل مقومات المشروع شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بالإضافة إلى تكلفة إحلال 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حالياً وتجاوز عمرها 20 عاماً.

مدبولي يكلف بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب

وكلف مدبولي، خلال الاجتماع، بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزي، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن.

الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ هذا العدد المستهدف من المركبات.

إحلال 88 ألف مركبة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج

وناقش الاجتماع، الموقف الخاصة بالمركبات التي يزيد عمرها على 20 سنة وتعمل بالسولار، وآليات التعامل معها، والتي تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين).

وطالب رئيس الوزراء في هذا الاطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التي سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعي مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعياً لتوطين هذه الصناعة في مصر.

اجتماع مرتقب للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، بحيث يبدأ الاعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.