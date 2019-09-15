صدق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على مبلغ 4200 قيمة نفقات علاج لأحد المواطنين بمركز جراحة القلب والقسطرة التداخلية بالمحافظة، وذلك نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية الحرجة.

وقالت رجاء سالم، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، اليوم، إنه فور عرض الحالة الصحية والاجتماعية للمواطن وعدم قدرته على مصاريف العلاج على المحافظ، وجه بتحويله إلى مركز جراحة القلب بالمحافظة مع تحملها تكاليف علاجه نظرا لظروفه.

وأكد "الغرابلي" أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم يد العون مع تحمل تكاليف العلاج للأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مضيفا أنه يجرى عرض تقرير يومي عن أصحاب الحالات الصحية الحرجة لأبناء مطروح من الأولى بالرعاية لسرعة تقديم الرعاية الطبية لهم.